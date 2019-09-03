В мобильном банке Сбербанка «Сбербанк Онлайн» добавлена новая функция по получению справки с подтверждением платежа. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы получить документ, нужно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа».

Справки, оформленные через «Сбербанк Онлайн», действительны при предъявлении по месту требования.

«Раньше, чтобы получить справку, подтверждающую оплату, необходимо было обращаться в отделение банка. Теперь же аналогичную справку с синей печатью можно получить самостоятельно в личном кабинете в мобильном приложении после завершения платежа», — отметили в банке.