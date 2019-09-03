«Тинькофф» запускает «Пульс» — бесплатную открытую социальную сеть для инвесторов в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», сообщает пресс-служба компании.



«Пульс» станет удобной и технологичной площадкой, на которой пользователи смогут знакомиться с реальными участниками торгов на бирже, подписываться на инвесторов с похожими или противоположными инвестиционными стратегиями, обмениваться идеями и опытом торговли на фондовом рынке, а также лайфхаками по работе с брокерской платформой «Тинькофф». Инвесторам больше не нужно переходить на сторонние сайты и форумы для обсуждения сделок и биржевых новостей — вся коммуникация будет сосредоточена в одном месте — в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», — говорится в релизе.

Функционал «Пульса» будет доступен для клиентов, у которых есть брокерский счет в «Тинькофф Инвестициях».

В будущем, обещают в компании, пользователи смогут монетизировать свою активность в соцсети: сначала в рамках конкурсов с призами, позже — получая вознаграждение от «Тинькофф» за достижения в области продвижения своего профиля (будут оцениваться качественный контент и популярность профиля).



«Чтобы начать работу с соцсетью, нужно обновить мобильное приложение «Тинькофф Инвестиций» до версии 4.0 и зарегистрироваться на странице профиля: задать никнейм (вымышленное имя для сохранения анонимности), загрузить фотографию, добавить описание профиля, указать интересные темы для общения. После этого «Тинькофф» предложит пользователю список рекомендованных профилей», — говорится в релизе.

На данный момент «Пульс» находится на этапе бета-тестирования, доступ к соцсети появится у всех клиентов «Тинькофф Инвестиций» уже в течение следующей недели: сначала на устройствах Android, позднее — для пользователей iOS. В будущем сервис станет доступен и на Tinkoff.ru.