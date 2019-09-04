Банк России в ближайшее время запустит «тепловую карту» доступности финансовых услуг, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.



«Банк России работает над так называемой тепловой картой финансовой доступности, которую мы планируем запустить скоро. С ее помощью любой житель страны сможет получить информацию о том, насколько его регион обеспечен финансовыми услугами», — сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Мамута добавил, что «тепловая карта» обеспечит визуализацию финдоступности на территории России.