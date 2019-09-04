Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро потерял 17 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 66,57 рубля (минус 19 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 13 копеек и составил 73,12 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду с утра пара евро/доллар стабильна.

«С учетом растущей нефти рубль может укрепиться и уйти под отметку 66,5. Однако на сильный рост российской валюты пока рассчитывать не приходится. Рынку нужно еще будет смириться со снижением ставки ЦБ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда ЦБ должен сократить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила», — пояснял аналитик.