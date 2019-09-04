Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому социальные платежи будут исключаться из суммы дохода, которая может быть списана за долги или на которую может быть наложен арест по исполнительным документам. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Согласно проекту приказа при расчете кредитной организацией, осуществляющей обслуживание счетов граждан, суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест на основании исполнительного документа, будут учитываться ограничения на удержания из заработной платы и исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии по случаю потери кормильца, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в сообщении.

Проект приказа разработан в целях реализации федерального закона от 21 февраля 2019 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве».