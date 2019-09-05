ЦБ установил официальные курсы валют на 6 сентября.

Курс доллара понизился на 44,74 копейки, составив 66,0528 рубля (66,5002 рубля на 5 сентября). Курс евро снизился на 18,77 копейки, до 72,8761 рубля (73,0638 рубля на 5 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,99 рубля (минус 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,91 рубля (минус 14 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 65,94—66,15 рубля за доллар и 72,74—72,96 рубля за евро.