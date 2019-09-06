Президент России Владимир Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в РФ. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.



«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», — сказал президент. Он рассчитывает, что с реализацией пилотного проекта с ипотекой по ставке 2% для молодежи на Дальнем Востоке «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это [высокие процентные ставки] может просто перестать быть таким актуальным». «Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства предупредил Министерство финансов об ответственности за выполнение плана организовать получение ипотечных кредитов для молодых жителей Дальнего Востока под 2% годовых. «[Это решение было принято] после консультаций с Министерством финансов, поэтому на них лежит ответственность полноценного исполнения этого решения», — указал президент. Он также уверен, что об этом решении услышали и главы дальневосточных регионов.

Президент обратил внимание на тот факт, что 2% годовых — это в два раза ниже инфляции. «То есть это абсолютно затратное для государства мероприятие. На сегодняшний день мы можем ее [программу] распространить только на молодых людей Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранять людей, поддерживать молодые семьи, способствовать тому, чтобы здесь у нас был хороший кадровый потенциал», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что срок программы пока ограничен пятью годами, потому что «нужно посмотреть, как пойдет эта программа, сколько людей получат [кредиты]». «Только после того, как мы это поймем, просчитаем, мы сможем принять дальнейшие решения», — предупредил президент. По его словам, сначала необходимо проверить, как будет работать новая программа, и только затем обсуждать ее возможное расширение на другие категории граждан.

«Наша цель — в целом по стране ипотеку снижать», — указал Путин.