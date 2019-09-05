Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году.

«Мы вчера с коллегами — руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин напомнил, что недавно на Дальнем Востоке была введена льготная ставка по ипотеке, ее размер составляет 5%, что ниже, чем в среднем по стране. «Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно, — сказал Путин. — Но сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее».

Путин предложил «запустить программу уже в этом году сроком на пять лет». Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, что данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

По мнению российского лидера, первая и ключевая задача развития Дальнего Востока — это поддержка молодежи. По его мнению, необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие «близкого для них Дальнего Востока». По этой причине на первый план выходит строительство комфортного и доступного жилья.