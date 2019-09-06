Сбербанк получил в августе чистую прибыль в размере 73,6 млрд рублей, а в целом за восемь месяцев текущего года — 593,2 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ за январь — август 2019 года приводятся в релизе банка.

Восьмимесячная чистая прибыль кредитной организации увеличилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (540,7 млрд рублей).

Чистый процентный доход за восемь месяцев составил 822,3 млрд рублей. «На его динамику относительно аналогичного периода 2018 года продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов, который произошел в начале текущего года, а также снижение доходов от операций на денежном рынке вследствие выплаты дивидендов. Ежемесячная динамика чистого процентного дохода остается под влиянием перехода на стандарт МСФО 9», — поясняют в Сбербанке.



Комиссионный доход вырос на 12,2% за счет трансакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход за восемь месяцев составил 292,3 млрд рублей. «На темп роста продолжает влиять график признания расходов по программе лояльности — с 2019 года в рамках сближения учета по РПБУ и МСФО данные расходы банк признает равномерно, и к концу года влияние этого эффекта будет нивелировано. В августе темп роста чистого комиссионного дохода относительно августа прошлого года ускорился до 17,6%», — отмечается в релизе.

Операционные расходы выросли на 8,2%. На темп роста расходов относительно аналогичного периода прошлого года, поясняют в банке, повлияло ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле текущего года, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк во второй половине прошлого года. В августе темп роста операционных расходов относительно августа прошлого года замедлился до 2,1%.

Расходы на совокупные резервы за август составили 26,5 млрд рублей, в том числе вследствие ослабления рубля. Переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за август составила 9,7 млрд рублей. Всего с начала года расходы на резервы составили 83,6 млрд рублей, что значительно ниже расходов за аналогичный период прошлого года. Более низкие расходы в 2019 году связаны с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах и с завершением в июне текущего года реструктуризации задолженности компании «Агрокор». На 1 сентября объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза.

Активы в августе увеличились на 1,2% за счет кредитов и на 1 сентября превысили 28 трлн рублей. Рост активов без учета валютной переоценки составил 0,2%.

За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,04 трлн рублей, за восемь месяцев — 6,6 трлн рублей. Рост портфеля в августе без учета валютной переоценки составил 0,7%, или 92 млрд рублей, что является лучшим итогом месяца с начала года.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на 290 млрд рублей — максимальный месячный объем в текущем году. Объем выданных с начала года розничных кредитов перешел через отметку 2 трлн рублей. За август портфель розничных кредитов увеличился на 1,7% и составил 6,9 трлн рублей, или около 35% кредитов клиентам.

«Приоритет банка на расширение кредитования обеспечил лучшие с начала года результаты: выдано более 1 триллиона рублей кредитов корпоративным клиентам и более 100 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Банк продолжает наращивать свои усилия по увеличению комиссионного дохода и дальнейшему улучшению эффективности группы в целом», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.



Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле улучшился за август на 0,1 процентного пункта, до 2,24%, за счет кредитов корпоративным клиентам.

Портфель ценных бумаг в августе сократился на 2,1% за счет погашения облигаций Банка России и на 1 сентября составил 3,4 трлн рублей.

Средства физических и юридических лиц без учета валютной переоценки в августе снизились на 0,2%, с начала года объем данных средств вырос на 2,5% без учета валютной переоценки. Отток средств физлиц в августе во многом объясняется сезонностью.

В августе базовый и основной капитал практически не изменились, общий капитал вырос в основном за счет заработанной чистой прибыли.