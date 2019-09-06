Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,34% и составил 2 797,55 пункта. Индекс РТС подрос на 0,19% до отметки 1 340,52.

Бумаги Сбербанка опустились на 0,77%, «Газпрома» — на 0,72%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,04%, «АЛРОСы» — подешевели на 0,76%, Московской биржи — выросли на 0,25%.



«Рынок акций РФ устал расти и к пятнице снизил объемы активности. Это в целом логично: зафиксировать прибыль после результативной недели. Индекс Мосбиржи балансирует около 2 796 пунктов, планка в 2 800 была так близко, но сил у покупателей не хватило. Индекс РТС завершает неделю около 1 338 пунктов. Утром в понедельник указанные отметки для обоих индексов будут актуальны», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

