Росгосстрах Банк предлагает клиентам оформить кредит на покупку нового автомобиля по ставке от 14,9% до 15,9% годовых и на покупку автомобиля с пробегом — по ставке от 15,9% до 16,9% годовых.

Снизить процентную ставку на 3 п. п. возможно при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости автомобиля. Максимальная сумма кредита равна 3 млн рублей, а срок кредитования может достигать пяти лет. Для подержанных автомобилей при заключении полиса страхования ТС на весь срок действия кредитного договора ставка будет снижена на 2 п. п.

«Клиентам доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и каско на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.