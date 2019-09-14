Промсвязьбанк открыл новое отделение в Забайкальском крае, в городе Борзя. Офис расположен по адресу: ул. Карла Маркса, д. 98, следует из сообщения финучреждения.

«Открытие офиса — часть программы развития региональной сети в рамках построения опорного банка для ОПК, а также взаимодействия с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Офис планирует свою работу в мини-формате: клиентам будет доступно обслуживание для физических лиц, а также зона самообслуживания в режиме 24/7», — говорится в релизе.



Отделение работает: понедельник — пятница с 8:00 до 19:00, суббота — с 9:00 до 18:00 (без перерыва), воскресенье — выходной.