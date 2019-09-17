Пресненский районный суд Москвы вынес приговоры в отношении фигурантов уголовного дела о вымогательстве ценных бумаг у акционеров одного из негосударственных пенсионных фондов. Девять обвиняемых признаны виновными в инкриминируемом преступлении и осуждены к лишению свободы на разные сроки, сообщает пресс-служба МВД Москвы.



«На основании материалов уголовного дела о вымогательстве права собственности на имущество у акционеров одного из пенсионных фондов приговором суда признаны виновными девять граждан», — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Согласно материалам дела, фигуранты под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров фонда передать право собственности на имущество. Опасаясь за своих родственников, потерпевший совершил передачу акций на общую сумму свыше 100 млн рублей. Однако после осуществления сделки участники группы преследовали потерпевшего до его дома, где, в свою очередь, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы.

В ходе расследования установлено аналогичное противоправное деяние в отношении еще одного акционера общества.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 200 млн рублей.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». У самого пенсионного фонда приказом Банка России была отозвана лицензия», — отмечается в сообщении ведомства.

Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.

Приговором суда девять граждан за совершение вымогательства осуждены к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.