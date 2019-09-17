Тольятти, Омск и Барнаул стали лидерами среди российских городов, где больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни. Такие данные приводятся в исследовании миграционных потоков молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из крупных и средних городов.

Также молодежь готова переехать из Челябинска и Волгограда. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве, говорится в исследовании.

Две трети (67%) опрошенных ответили, что не планируют уезжать, а 33% рассматривают возможность уехать в другой город. Из них 29% намерены покинуть свой город в течение ближайших семи лет.

Как пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования. Образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких как Омск и Челябинск, на всех желающих не хватает.

Что касается городов, из которых молодежь не готова уезжать, — это южные города и те места, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия. Проблема миграции не так остро стоит для тех городов, где нет слишком высокого расслоения населения по качеству жизни и уровню благополучия и где не столь эффективно работает система подготовки высококвалифицированных кадров, добавил Зубец.