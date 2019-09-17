Котировки акций АФК «Система» выросли в ходе торгов на Московской биржи во вторник, 17 сентября, более чем на 6%. По данным на 12:00 мск, бумаги торговались на уровне 13,2 рубля. Росту стоимости бумаг компании предшествовала новость о начале программы выкупа акций.

В рамках программы buy back дочерняя компания АФК «Система» выкупит акции на сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн.

Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым.