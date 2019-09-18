Банк России установил официальные курсы валют на 19 сентября.

Курс доллара вырос на 30,77 копейки, составив 64,429 рубля (64,1213 рубля на 18 сентября). Курс евро увеличен на 63,51 копейки до 71,2391 рубля (70,604 рубля на 18 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» равен 64,49 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,19 рубля (минус 8 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,33—64,51 рубля за доллар и 71,15—71,31 рубля за евро.