Более половины пенсионеров (55%), живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, не могут позволить себе развлечения и активный досуг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного НПФ Сбербанка. Обеспечить себе комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80—100% от зарплаты, отмечают эксперты фонда.

«Людям на пенсии зачастую приходится экономить, потому что их ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается. 72% респондентов НПФ Сбербанка утверждают, что их доход после выхода на пенсию сократился в полтора раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, а 64% отказываются от запланированных ранее крупных покупок», — говорится в исследовании.

Средний уровень дохода пенсионеров составляет 25 тыс. рублей в месяц. В ходе опроса респонденты оценивали не только основные источники дохода (например, пенсию), но и все дополнительные, включая помощь родственников, подработки и т. д. Люди, которые пользуются услугами НПФ для самостоятельных накоплений, получают ощутимо большую сумму — 38,5 тыс. рублей в месяц в среднем по стране, отмечается в исследовании.

«Россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга», — указывают в НПФ Сбербанка.

Пятая часть клиентов НПФ после выхода на пенсию продолжает путешествовать по России, а 11% не реже одного раза в год выезжают за рубеж. На одежде и обуви экономит менее четверти из них (23%). Граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще (45%).

Почти 60% пенсионеров, пользующихся услугами негосударственных пенсионных фондов, тратят на продукты питания меньше половины своего ежемесячного дохода. Среди людей без собственных накоплений доля таких респондентов меняется в зависимости от региона. По данным НПФ Сбербанка, больше всего денег на приобретение непродовольственных товаров остается у пожилых людей из Краснодарского края (здесь 47% тратят на продукты менее половины своего дохода), а также жителей Ярославской и Свердловской областей. В целом по стране, по данным Росстата за II квартал 2019 года, только на минимальный набор продуктов питания у пенсионеров уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии 15,4 тыс. рублей.