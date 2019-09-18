Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции American Express, ожидая роста их котировок до 140 долларов. В настоящее время бумаги торгуются на NYSE немногим выше 118 долларов.

American Express — американская компания финансового сектора с капитализацией около 100 млрд долларов, в число основных продуктов и услуг которой входят кредитные и платежные карты, услуги делового туризма, обработка платежей, предоставление маркетинговых инструментов для торгово-сервисных организаций и другое. По темпам роста доходности ее акции опережают индекс S&P 500: за последние 12 месяцев рост составил 9,7% против роста индекса на 3,5%.

В «Финаме» отмечают также хорошие финансовые показатели компании. Во II квартале ее чистая прибыль увеличилась с 1,62 млрд до 1,76 млрд долларов. Выручка возросла на 8,4% выше ожиданий рынка. «Сравнение основных мультипликаторов American Express с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по отрасли услуг для физических лиц и по финансовому сектору в целом позволяет заключить, что рассматриваемая нами компания существенно недооценена по большинству показателей», — отмечается в комментарии инвесткомпании.

Кроме того, как указывает аналитик «Финама» Анна Калмыкова, акции American Express входят в восьмерку бумаг компаний финансового сектора, составляющих портфель инвестиционного гиганта Berkshire Hathaway, принадлежащего миллиардеру Уоррену Баффетту. «А последний известен своим долгосрочным подходом при выборе подходящих для инвестирования компаний», — комментирует аналитик.