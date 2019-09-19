Уровень безработицы с исключением сезонности в августе 2019 года обновил исторический минимум и составил 4,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Сентябрь 2019 года».

Численность безработных снизилась на 35 тыс. человек. Численность занятого населения уменьшилась на 186,9 тыс. человек. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора снизилась на 221,9 тыс. человек. В годовом выражении численность рабочей силы ускорила снижение до -1,5% и сократилась на 1,1 млн человек, говорится в сообщении ведомства.

РАНХиГС: уровень безработицы снизился на фоне общего сокращения численности рабочей силы Численность рабочей силы во II квартале сократилась на 1 млн.



Рост номинальной заработной платы в августе оценивается Росстатом на уровне 7,4% в годовом выражении, реальной — 3%. В июле 2019 года рост среднемесячной заработной платы, согласно отчетным данным, составил 7,7% в номинальном выражении, в реальном — 3%. По оценке Минэкономразвития, в социальном секторе рост реальной заработной платы в июле ускорился до 4,5%, во внебюджетном секторе — до 4,9%.