В 2020 году в России начнется реализация реформы госуправления, в связи с чем ожидается масштабное сокращение госслужащих. Об этом РИА Новости рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

«Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Она добавила, что для повышения заработных плат до единого уровня с нынешним штатом госслужащих из бюджета требуется дополнительно 100 млрд рублей в год.

Минфин планирует провести сокращения в два этапа. На первом этапе численность госслужащих в федеральных органах власти сократится на 10%, в территориальных — на 5%. К 2021 году в регионах сократят 15%. Второй этап также подразумевает сокращения: территориальные органы министерств хотят преобразовать в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений. «Мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила Нестеренко.