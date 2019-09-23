Банк России установил официальные курсы валют на 24 сентября.

Курс доллара повысился на 9,66 копейки, составив 63,9453 рубля (63,8487 рубля на 23 сентября). Курс евро опустился на 32,16 копейки, до 70,2759 рубля (с 70,5975 рубля на 23 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 13:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,99 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:01 мск стоил 70,25 рубля (минус 31 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,85 до 64,08 рубля за доллар и от 70,12 до 70,56 рубля за евро.