Акционеры ПАО «МегаФон» на внеочередном общем собрании в понедельник, 23 сентября, досрочно прекратили полномочия совета директоров, избранного на годовом собрании акционеров 28 июня текущего года, исключив из него двух независимых представителей, следует из материалов оператора.



Прежний совет директоров состоял из девяти представителей. По решению акционеров его покинули два независимых директора: основатель финской компании 3 step IT Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен.



Остальные члены совета директоров, которые были переизбраны, — сотрудники компании USM Management (управляет российскими активами холдинга): заместители гендиректора Анна Серебряникова и Евгений Быстрых, управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции Максим Анипкин, руководитель дирекции по корпоративному управлению Антон Рыбалкин, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник гендиректора Наталья Чумаченко и советник исполнительного директора Игорь Иванов.