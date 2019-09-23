Количество микрофинансовых организаций (МФО) на рынке до конца текущего года значительно уменьшится, говорится в прогнозе аналитиков сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». После 1 июля, когда вступили в силу ограничения по ставкам выдаваемых займов и штрафов, этот бизнес для многих маленьких компаний стал убыточным, отмечают аналитики компании.



Так, за неполных три месяца реестр Центробанка уже покинуло порядка 170 микрофинансовых организаций, и до конца года подобным образом поступят еще около 200 компаний.

«Остальные кредиторы начали сокращать расходы и все чаще предлагать заемщикам микрозаймы в Интернете — это дешевле, чем содержание многочисленных офисов с персоналом. И удобнее для клиентов: получать онлайн-заем можно из любой точки страны. В перспективе полутора-двух лет займы «до зарплаты», по мнению аналитиков «Займера», полностью уйдут в онлайн», — отмечается в исследовании.

Оптимизируя свои бизнес-затраты, многие МФО будут отказываться от скидок и бонусов для клиентов. Так, еще полгода назад постоянные клиенты могли рассчитывать на получение ссуд по минимальным процентным ставкам, ниже среднерыночных в два-три раза, — их снижали кредиторы в благодарность за своевременные выплаты займов. Теперь процентные ставки как у новых, так и у проверенных клиентов большинства МФО будут одинаковые — около 1% в день.

«Популярная акция «микрозаем под 0%» станет редкостью — тоже по причине оптимизации расходов кредиторами. Сегодня некоторые крупные МФО либо уже отказались от нее, либо снизили беспроцентный период займа в среднем с 30 до семи — десяти дней», — говорится в прогнозе аналитиков.

С 1 июля этого года в силу вступили новые ограничения предельной задолженности по займам на срок до одного года. Так, проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в два раза. При этом процентная ставка ограничивается 1% в день.

