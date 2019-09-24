Рубль немного укрепляется к ключевым иностранным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в первую минуту торгов доллар терял почти 13 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, а евро — 14 копеек. К 10:12 мск разрыв сократился до минус 7 и минус 8 копеек соответственно, курсы составляют 63,76 рубля за доллар и 70,1 рубля за евро.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рубль может приостановить повышение у локальных максимумов на фоне коррекции нефтяных цен. Она напоминает, что «нефтяные фьючерсы утром теряют около 0,5% после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой — получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской Аравии… Во вторник и среду внимание участников рынка переключится на данные по запасам в США».

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб также считает, что «утреннее, хоть и незначительное, но все-таки снижение нефтяных котировок способно приостановить укрепление рубля». Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2—64,5 рубля, для европейской валюты — 69,5—70,9 рубля», — указывал эксперт перед началом торгов. Опережающее падение евро накануне он связал «со снижением пары EUR/USD с 1,101 до 1,099».



Между тем в NORDaily полагают, что потенциал укрепления рубля в паре с евро сохраняется. «Российская валюта накануне продемонстрировала заметное укрепление в паре с евро (0,5%) по факту публикации крайне слабой статистики по индексам деловой активности PMI в Европе, оказавшей повсеместное давление на европейскую валюту. Потенциал укрепления рубля в паре с евро сохраняется.Сегодня поводом для этого может стать публикация индекса деловых ожиданий и настроений от IFO по Германии, которая вряд ли порадует рынки с учетом тех негативных данных, которые были опубликованы накануне. Кроме того, в ближайшие недели на рынке, вероятно, начнут формироваться ожидания запуска более активной программы монетарного стимулирования от ЕЦБ, например в форме наращивания ежемесячных объемов покупок активов (текущий объем — 20 млрд евро в месяц). Это традиционно оказывает давление на европейскую валюту. В паре с долларом рубль, вероятно, находится вблизи пределов укрепления в настоящий момент, для достижения более крепких уровней необходимо получение значимых позитивных новостей по торговым переговорам.Такой сценарий пока выглядит менее вероятным, чем дальнейшее затягивание момента заключения сделки с сохранением повышенной геополитической неопределенности. Приближение завтрашнего пика налоговых платежей остается умеренным локальным фактором поддержки для российской валюты», — говорится в аналитической записке.

