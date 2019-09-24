Курс евро на Московской бирже 24 сентября опустился ниже 70 рублей. Эту отметку валюта преодолела впервые с 12 марта 2018 года, свидетельствуют биржевые данные.

На 13:14 мск стоимость евро составила 69,9925 рубля. На открытии торгов евро слабел и стоил 70,1 рубля.

«В паре с евро рубль чувствует себя еще более уверенно: до окончания первого часа торгов во вторник пара евро/рубль опустилась ниже 70 рублей и обновила минимум с марта 2018 года. Единая европейская валюта остается под давлением вышедших накануне слабых данных по индексу деловой активности в еврозоне… Мы полагаем, что в ближайшее время рубль может еще немного улучшить свои позиции в парах с долларом и евро, однако после прохождения пика налоговых выплат ожидаем постепенной коррекции отечественной валюты с занятых позиций», — прокомментировал аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко.