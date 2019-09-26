БКС предлагает посетителям Банки.ру инвестиции в структурный продукт «Гарантированная доходность Плюс» на специальных условиях по промокоду. Чтобы получить промокод, нужно оформить заявку на Банки.ру.



Продукт с гарантированной доходностью «Пороговый на Сбербанк» доступен для новых клиентов.

Гарантированная доходность составляет 12% годовых, повышенная — 16%.

Сумма инвестирования — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок — четыре месяца.

Полученный доход облагается НДФЛ по ставке 13%.

Структурные продукты (срочные внебиржевые контракты) — современное финансовое решение, построенное на экспертизе аналитиков и инструментах фондового рынка. Не являются банковским вкладом и не застрахованы АСВ.