Независимый обозреватель финансовых рынков и финансовых технологий Крис Скиннер выступит на Finopolis 2019 . Основной темой доклада станет проблема цифровой трансформации банков.

Цифровые технологии заставили банки изменить бизнес-модель: до цифровой эпохи направление развития финансовой отрасли определяли банки, в цифровой модели вектор развития задает клиент. Крис Скиннер расскажет, что сегодня вынуждены делать банки, чтобы выжить в цифровой век, кто лучше всех справляется с этой задачей и какова роль человека в цифровом банке.

Он также станет модератором открывающей пленарной сессии второго дня форума, посвященной тенденциям развития финтех-отрасли до 2035 года. В рамках дискуссии участники обсудят новые появляющиеся компетенции и рынок труда в финтехе, а также будущее финтех-рынка в России и мире.

Finopolis 2019 пройдет в Сочи 9—11 октября. Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума. Организатор Finopolis 2019 — Банк России. Оператор — фонд «Росконгресс».