Получить доступ на форум инновационных финансовых технологий — Finopolis 2019 — будет возможно с использованием биометрии: по лицу или рисунку вен на ладони.



Аккредитованные участники форума, имеющие профиль в Единой биометрической системе или сдавшие рисунок вен ладони на прошлогоднем Finopolis, смогут получить бейдж на стойках самостоятельной регистрации по своим биометрическим данным. Для прохода участников на площадку предусмотрена система быстрого доступа FastTrack.

Проходные турникеты на территории форума будут также оборудованы биометрическими модулями. По биометрическим данным можно будет попасть на welcome-прием, торжественный ужин, угоститься кофе и многое другое.

Чтобы воспользоваться FastTrack, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе в одном из 172 банков на территории России.

Участники, не имеющие профиля в ЕБС, смогут получить бейдж по предъявлению паспорта.

Finopolis 2019 пройдет в Сочи 9—11 октября. Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума. Организатор Finopolis 2019 — Банк России. Оператор — фонд «Росконгресс».