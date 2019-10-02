Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,43% и составил 2 719,39 пункта. Индекс РТС опустился на 1,17% до отметки 1 313,75.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,32%, «Газпрома» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,17%, «АЛРОСы» — подросли на 0,98%, Московской биржи — снизились на 3,66%.

«Российский фондовый рынок остается во власти продавцов. Внешний фон последовательно ухудшается: в США начался новый финансовый год, и инвесторы настроены не слишком оптимистично. Конъюнктура, умноженная на спад в нефти, вынуждает инвесторов выходить из позиций по активам. Индекс Мосбиржи просел до 2 724 пунктов и способен спуститься к 2 700 пунктам. Индекс РТС отошел в область 1 316 пунктов, новая цель «медведей» — 1 310 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.