Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев 2019 года снизилась до 115,3 млрд рублей, или на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Учитывая, что по итогам семи месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года, в дальнейшем ожидается ликвидация текущего отставания и превышение уровня прибыли прошлого года, что подтверждает наш прогноз по росту чистой прибыли в 2019 году до 200 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Чистые процентные доходы составили 287,9 млрд рублей за восемь месяцев 2019 года, снизившись на 3,1% год к году. Чистые комиссионные доходы составили 60,6 млрд рублей за отчетный период и увеличились на 9,2% по сравнению с восемью месяцами 2018 года.

По состоянию на 31 августа 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,8 трлн рублей, увеличившись на 7,3% с начала 2019 года. Основным драйвером роста с начала года остаются кредиты физическим лицам, которые выросли на 12,8% с начала 2019 года.