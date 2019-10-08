Зафиксированы первые пострадавшие от утечки персональных данных абонентов домашнего Интернета сотового оператора «Билайн». Ими стали 10 клиентов банка «Точка», узнали «Известия» .

Кредитная организация разослала всем пользователям своих услуг сообщение с просьбой срочно поменять пароль от интернет-банка и мобильного приложения (есть у «Известий»). В пресс-службе «Точки» подтвердили факт кражи денег со счетов из-за слива базы «Билайна» и заявили, что ведут расследование совместно с правоохранительными органами, ЦБ и сотовым оператором.

«По странному стечению обстоятельств у всех пострадавших был один оператор связи — «Билайн», пароль для входа в интернет-банк совпадал с паролем от личного кабинета у сотового оператора, и была настроена переадресация, которую клиенты, как они нас заверили, не включали. Мы проводим серьезнейшее внутреннее расследование и подключаем к этому правоохранительные органы, ЦБ и коллег из «Билайна», — заявил «Известиям» основатель «Точки» Борис Дьяконов.

​«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов В компании отметили, что большая часть похищенной информации устарела.

В пресс-службе «Билайна» изданию сообщили, что к ним не обращался банк «Точка». Там добавили, что установка переадресации с одного мобильного номера на другой невозможна без идентификации. Это сделать может только сам владелец номера со своего мобильного телефона. Переадресация же СМС технически невозможна, подчеркнули в сотовом операторе. Позже в «Билайне» уточнили, что взаимодействуют со специалистами банка для выяснения технических деталей.

В «Точке» добавили, что сейчас банк производит возмещение ущерба пострадавшим, хотя вина не на его стороне. Там не раскрыли сумму выплат. В пресс-службе ЦБ оперативно не ответили на вопросы об этих случаях мошенничества.

6 октября стало известно, что в публичный доступ попали 8,7 млн записей с персональной информацией клиентов «Билайна», подключивших у него домашний Интернет. В частности, в Сети оказались Ф. И. О., адрес, мобильный и домашний телефоны пользователей услуг сотового оператора. В пресс-службе «Билайна» тогда заявили, что информация в базе — устаревшая, так как все данные в ней были актуальны в 2016 году.

