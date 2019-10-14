Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро был в незначительном минусе — на 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,39 рубля (плюс 19 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71 рубля (плюс 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, диапазон рубля 63,7—64,5 видится оптимальным в понедельник.

«Пара доллар/рубль, кстати, уже в пятницу показала, что не имеет сил пробивать отметку 64 и начинать тестировать сильную поддержку 63,7. Пока драйверов роста рубля, за исключением высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от существенного снижения российскую валюту будет сдерживать приближение налогового периода», — пояснял аналитик.