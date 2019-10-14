Годовая инфляция в сентябре снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 4%. Это существенно ниже прогноза Банка России, отмечается в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Динамика потребительских цен» .

«Ценовая динамика отражала преобладающее воздействие дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались. В частности, более выраженным было влияние сдержанного спроса (как внешнего, так и внутреннего, в том числе связанного с бюджетными расходами). Замедлению инфляции также способствовали укрепление рубля и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках (мясопродуктов, сахара, ряда продуктов переработки зерна)», — отмечается в обзоре.

Наблюдалось замедление роста цен на все основные группы товаров и услуг. Так, годовая продовольственная инфляция в сентябре снизилась на 0,4 п. п. до 4,6% (хотя годовой темп удорожания отдельно плодоовощной продукции возрос до 1,8% после снижения в августе). Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары продолжил снижение как результат замедления удорожания основных групп непродовольственных товаров и составил 3,4% (наибольшим был вклад снижения годового темпа роста цен на легковые автомобили). Годовой прирост цен на услуги замедлился на 0,4 п. п. до 4% (наибольший вклад внесло замедление удорожания авиабилетов).

МЭР: годовая инфляция в РФ к концу года может опуститься ниже 3,8% Инфляция по состоянию на 7 октября составила, по оценке, 3,9%.

С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз по инфляции в 2019 году может быть пересмотрен в сторону понижения на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября 2019 года, отмечается в аналитической записке.



Напомним, на заседании совета директоров по ключевой ставке 6 сентября Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%.