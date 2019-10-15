Оплатить жилищно-коммунальные услуги в Москве и штрафы ГИБДД по QR-коду теперь можно в банкоматах ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.

«ВТБ реализовал сервис оплаты платежей по QR-коду в своих банкоматах. Теперь клиенты могут провести расчеты по жилищно-коммунальным услугам в Москве и штрафам ГИБДД в несколько касаний. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо в главном меню выбрать кнопку «Оплата по QR-коду», поднести квитанцию к ридеру и провести платеж. Кроме того, для повышения удобства использования банкомата и ускорения оплаты услуг реализована функция «подтягивания задолженности». Так, например, клиент может видеть информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД со скидкой либо без нее, если срок, когда она предоставляется, уже истек», — говорится в релизе.

В настоящее время сервис доступен в 5,5 тыс. устройств самообслуживания.



Помимо этого, в банкоматах ВТБ появилась возможность осуществлять платежи со сдачей. Так, если после формирования операции у клиента остаются денежные средства, то он может перечислить их на оплату мобильной связи, Интернета либо перевести остаток суммы в адрес благотворительной организации