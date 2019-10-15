Курсы доллара и евро продемонстрировали разнонаправленные, но едва заметные изменения по отношению к российскому рублю по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 64,27 рубля, что чуть менее чем на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 70,91 рубля (плюс 1 копейка).

С долларом было проведено примерно 21,8 тыс. сделок на 2 млрд долларов, с евро — порядка 8 тыс. сделок на общую сумму около 600 млн евро. Курсовые диапазоны составили 64,19—64,51 рубля за доллар и 70,72—71,06 рубля за евро.



«Во вторник настроение игроков на развивающихся рынках было не самым лучшим. Заключение формального торгового перемирия между США и Китаем не усилило аппетит инвесторов к риску, и, по всей видимости, напряженность на рынках будет сохраняться вплоть до подписания окончательной сделки между первыми лицами на саммите АТЭС в ноябре, если такое подписание вообще состоится. Не добавили уверенности инвесторам и американские санкции против Турции. Кроме того, в течение дня аппетит к риску явно подпортило ухудшение прогноза МВФ по росту мировой экономики на текущий год… На локальном рынке с уплаты страховых платежей стартовал очередной налоговый период, однако рублевой ликвидности банкам пока с избытком хватает и для проведения платежей, и для размещения в инструменты ЦБ. Так, во вторник регулятор несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе — до 2,65 трлн рублей (против 2,8 трлн рублей, размещенных банками на депозитах неделей ранее), однако участники были готовы разместить в ЦБ 3,3 трлн рублей. Кроме того, на аукционе по размещению облигаций ЦБ банки в полном объеме купили выпуск КОБР-26 на 600 млрд рублей, хотя завтра регулятор погасит выпуск КОБР-23 лишь на 300 млрд рублей», — отмечал в комментарии, распространенном незадолго до окончания основной валютной сессии, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.