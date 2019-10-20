МТС предоставят возможность всем любителям кино смотреть в приложении «МТС ТВ» фильмы и сериалы четырех крупных онлайн-кинотеатров по цене 590 рублей в месяц и не платить за безлимитный мобильный Интернет, сообщает пресс-служба оператора.



«Клиенты всех российских операторов мобильной связи могут смотреть в приложении «МТС ТВ» фильмы и сериалы из Amediateka, Megogo, Start, IVI по цене 590 рублей в месяц. В стоимость также входят каталог сериалов Fox Now, 61 ТВ-канал, детский и развлекательный контент», — говорится в релизе.

При подключении опции для любителей кино пользователи смогут не платить за сотовую связь МТС: безлимитный мобильный Интернет, пакеты минут звонков и СМС на всех российских операторов в рамках тарифа «Тарифище» будут бесплатными.

Клиенты МТС могут подключить специальную опцию в приложениях «МТС ТВ» и «Мой МТС», через USSD-команду *590# (вызов). Оплатить подписку можно с лицевого счета телефона. Клиенты других операторов связи смогут подключить опцию в приложении «МТС ТВ» и оплатить с помощью банковской карты.

Смотреть фильмы и сериалы в «МТС ТВ» можно на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или на телевизоре Smart TV и Android TV.