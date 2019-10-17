Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,07% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 742,3 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,03% — до отметки 1 347,86.

Рынок акций пытается начать фазу роста, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Внешний фон с утра складывается нейтральный: американские фьючерсы и нефть в легком минусе, что говорит о высокой вероятности небольшого снижения рынка в первые часы торгов. Чтобы дать прогноз на дальнейший ход событий, нужно прежде всего понять причину вчерашнего роста, но пока сделать это не удается. Поводов для снижения не наблюдается, но и вера в продолжение роста не очень сильна», — комментирует эксперт.

Нефть вчера в очередной раз не смогла закрепиться выше 59 долларов за баррель. «Очень пугающим выглядят опубликованные ночью данные Американского института нефти о росте запасов на 10,5 миллиона баррелей. Сегодня ждем статистику от Минэнерго США. Ожидания рынка — рост на 2,8 миллиона», — заключает аналитик.