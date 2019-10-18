Банк России заинтересован в том, чтобы как можно быстрее продать кредитные организации, попавшие на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.



«В нашей ситуации мы финансируем санацию и после того, как мы перешли от кредитной схемы к схеме вливания в капитал, — я это считаю абсолютно правильным. Мы уже видим по факту, что эта схема позволяет быстрее возвращать банки к нормальным условиям деятельности, когда они соблюдают все нормативы, нет несправедливой конкуренции на рынке. Но мы в результате действительно оказались собственниками еще нескольких банков, и то, что касается нашего участия в санируемых банках, мы заинтересованы как можно быстрее их продать на рынке», — сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора отметила, что продать санируемые банки «нельзя за один день».

Силуанов: ЦБ не должен вечно владеть санируемыми банками Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, этот вопрос необходимо обсудить с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы должны показать инвесторам — я уже не раз об этом говорила — все-таки то, что банки умеют зарабатывать деньги. Если инвестор вкладывается, он должен понимать, тот объект, в который он вкладывается, как он работает и какую прибыль он может приносить. Поэтому здесь нужно какое-то время. Но мы строго намерены продавать, потому что не видим ничего хорошего в большой доли государства в банковском секторе, как, впрочем, и в других секторах», — пояснила глава регулятора.

В начале августа зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что потери регулятора от санации банков через ФКБС оцениваются в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. При этом Поздышев отмечал, что ЦБ видит риски продажи активов «за бесценок» в случае ограничения сроков владения акциями санируемых банков со стороны регулятора. Также сообщалось, что часть средств ЦБ планирует вернуть через продажу санируемых банков, которым он предоставлял капитал. Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать АТБ, однако его продажа была перенесена на 2020 год. К 2021 году также будет подготовлена продажа части акций банка «Открытие», МИнБ регулятор намерен продать не раньше лета 2020 года.