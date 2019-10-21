Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 758,48 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,45% — до отметки 1 361,34.

«Неопределенность на азиатских рынках и утренний «боковик» нефтяных котировок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 725—2 780 пунктов, по индексу РТС — 1 340—1 370 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.