Закон об отмене банковских комиссий за межрегиональные переводы гражданами денег в рамках одного банка планируется принять к 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу».



«Мы рассчитываем в ноябре рассмотреть в первом чтении и до конца года принять во втором и третьем чтении. Чтобы он начал действовать с начала следующего года», — сказал он.

Парламентарий отметил, что уже сам факт внесения законопроекта простимулировал некоторые банки отказываться от такого «роуминга».

На заседании правительства 10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие комиссии «банковским роумингом», отметив, что банки «нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». По его словам, «эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».

Банки могут ввести плату за допуслуги после отмены межрегионального «роуминга» Пересмотрены могут быть не только тарифы в рамках Системы быстрых платежей, но и другие базовые комиссии.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнив ее указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.