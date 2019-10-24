Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,1175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22,6 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,75—64,1425 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 71,12 рубля, уменьшившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7 тыс. сделок на 475,4 млн евро по курсам от 71,0475 до 71,37 рубля за евро.

Рубль продолжает двигаться с большой осторожностью, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, рынок ждет, что именно решит в пятницу ЦБ и на какую величину понизит ключевую ставку.

«Ярким аккордом было бы сокращение ставки на 50 базисных пунктов и пауза до января. Но посмотрим, что решит сам регулятор. Доллар США к вечеру поднялся чуть выше 64 рублей, пока останется в пределах 63,8—64,15 рубля, после полудня в пятницу волатильность увеличится в разы. Евро продолжает балансировать вокруг 71,12 рубля, где пока и сохранит позиции», — комментирует эксперт.