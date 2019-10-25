Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 871,11 пункта. Индекс РТС опустился на 0,13% — до отметки 1 411,78.

«Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед началом торгов российскими акциями, мы ожидаем продолжения роста, хотя и более скромного. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 850—2 905 пунктов, по индексу РТС — 1 400—1 430 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.