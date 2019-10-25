Ключевые иностранные денежные единицы немного подешевели к российской валюте на самом старте торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар был в минусе примерно на 9 копеек, евро — на 6 копеек, курсы составляли 63,99 и 71,06 рубля соответственно. На 10:09 доллар терял уже только 4 копейки, евро — менее копейки.



На 10:15 доллар стоил 64,03 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Курс евро на тот же момент времени равнялся 71,12 рубля, как и на закрытии предыдущей сессии, а тремя минутами позже европейская валюта была в плюсе, но менее чем на копейку, уйдя затем снова в «красную зону».

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что накануне курсы валют разнонаправленно изменились к рублю: доллар на Мосбирже подорожал, а европейская валюта немного подешевела, что было связано со «снижением валютной пары EUR/USD с 1,113 до 1,11» доллара за евро после заседания Европейского ЦБ, на котором европейский регулятор оставил процентные ставки на прежнем уровне и пообещал восстановить с началом ноября скупку активов на 20 млрд евро в месяц.

«Утренние незначительные колебания нефти приведут к нейтральному началу торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,4—64,7 рубля, для европейской валюты — 70,4—71,8 рубля», — прогнозировал аналитик перед началом пятничных торгов.



Он также напомнил, что сегодня решение по ставке будет принимать ЦБ РФ. «Почти равновероятно снижение как на 0,25, так и на 0,5 процентного пункта, но мы больше склоняемся к первому варианту», — написал Иосуб.