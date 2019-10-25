«Национальная служба взыскания» подтвердила арест своего сотрудника, который подозревается в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что сотрудничают со следствием, а также намерены провести аудит процессов и мер по защите данных.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания примет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», — заявили в НСВ.

НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В агентстве уточнили, что в следственных действиях коллектор не участвовал.

Газета «Коммерсант» , сообщавшая накануне об утечке, написала в пятничном материале на эту тему, что к официальной версии остается много вопросов. В частности, продавец, с которым накануне связывалась газета, в беседе с ней признался, что выступает лишь перекупщиком: по мнению журналистов, это похоже на правду, потому что в другом объявлении «Антон 2131» (как сообщалось, под таким ником действовал задержанный накануне сотрудник НСВ) продавал кодграбберы, используемые для угона автомобилей. При этом продавец утверждал, что обладает данными о клиентах с кредитными продуктами, не ограничиваясь лишь теми, которые вышли на просрочку (коллекторы же работают только с просроченными кредитами). Также продавец предлагал аудиозаписи не исходящих, а входящих звонков в банк. В предложенной на продажу базе данных было много технической информации в дополнение к той, которую видят сотрудники в крупных коллекторских компаниях. Ранее опрошенные «Коммерсантом» специалисты склонялись к версии об утечке информации о клиентах Сбербанка из внешнего кол-центра.