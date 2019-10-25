Объем облигаций с отрицательной ставкой по всему миру достиг 15 трлн долларов США, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, сообщает корреспондент Банки.ру.

«Если бы десять лет назад кто-то сказал, что центральные банки будут кредитовать коммерческие банки по отрицательной ставке, то никто бы не поверил, — сказал Тосунян. — Но то, что происходит с финансовыми рынками, отражается потом на экономике в целом».

Коммерческие банки не смогут ни привлекать средства под отрицательные банки, ни выдавать кредиты, а это значит, что компании не смогут получить финансирование для развития, объяснил Тосунян. В России же ситуация еще хуже, так что снизив ставки на привлечение средств по европейским стандартам, банки оставили высокие ставки кредитования. И эти высокие ставки не окупаются с учетом того уровня рентабельности, что существует в России.

«Мы не знаем, как в этих условиях развивать экономику, — признал Тосунян. — И поэтому вся мировая экономика фактически стагнирует».