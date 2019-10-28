Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,57% и составил 2 856,91 пункта. Индекс РТС опустился на 0,65% до отметки 1 411,92.

«К вечеру понедельника рост на российском фондовом рынке выдохся, и ключевые бенчмарки ушли в небольшой минус. Распродаж нет, поскольку для этого отсутствуют поводы и веские основания, но настроения на площадке вполне умеренные. Индекс Мосбиржи снижается на 0,3%, до 2 865 пунктов, он может пока закрепиться в пределах 2 850—2 875 пунктов, пока рынок определится с тем, что делать дальше. Индекс РТС консолидируется вокруг 1 420 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

