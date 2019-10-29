Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,89 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,5 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,74—64,03 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 71,04 рубля и вырос на 44 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,2 тыс. сделок примерно на 357,5 млн евро по курсам от 70,71 до 71,05 рубля за евро.

«Рубль немного отступил сегодня в парах с иностранными валютами, но ничего критичного не случилось. Доллар США остался около 63,92 рубля (+0,3%), евро — вблизи 70,92 рубля. Фактически рублевые пары положения не изменили, но многое может измениться уже завтра к вечеру или в четверг утром, когда инвесторы ознакомятся с решениями ФРС. В среду доллар пока останется неподалеку от 64 рублей, евро — в пределах 70,85—71,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.