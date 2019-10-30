Минфин с 2020 года предложил расширить проведение эксперимента по введению налога на самозанятых еще на 19 российских регионов. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации начать проведение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в следующих субъектах Российской Федерации: <...> с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых проводится в России с 1 января 2019 года в Москве и Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.