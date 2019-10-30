Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг челябинского Челиндбанка на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной оценкой достаточности капитала и ликвидной позиции, высокими показателями рентабельности, а также адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления по сравнению с сопоставимыми банками», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают невысокие рыночные позиции, они обусловлены низкой долей банка в основных сегментах в масштабах российского банковского рынка и высокой концентрацией кредитных операций в рамках одного региона. Концентрацию клиентской базы в одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе.

Отмечается также сильная оценка достаточности капитала в сочетании с высокой рентабельностью. Существующий запас капитала позволяет банку выдержать полное обесценение порядка 17% активов и внебалансовых обязательств. Способность банка к генерации капитала оценивается как высокая, а показатели эффективности деятельности — как приемлемые.

Эксперты также указывают на адекватное качество активов и сильную ликвидную позицию.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности.