Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,59% и составил 2 893,98 пункта. Индекс РТС опустился на 0,63% до отметки 1 422,92.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,93%, «Газпрома» — на 0,61%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,19%, «АЛРОСы» — снизились на 0,17%, Московской биржи — скорректировались вверх на 0,04%.

«Отечественный рынок ценных бумаг в четверг обновлял пики, но к вечеру позитивный импульс угас. Индекс Мосбиржи сегодня касался 2 936 пунктов, это очередной рекорд, но позже сполз ниже. В пятницу, вполне вероятно, рублевый индикатор будет консолидироваться, если не произойдет ничего неприятного, и немного снизится, если инвесторы решат зафиксировать прибыль перед трехдневными каникулами. Индекс РТС сейчас торгуется у максимумов с января 2014 года и вполне может обновлять пиковые значения», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.